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В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на волоске от смерти оказалась полуторогодовалая девочка. Малышка поступила в реанимацию с признаками отравления лекарственными препаратами. Оказалось, что её мама забыла убрать таблетки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девочка поступила в приемный покой местной больницы вчера утром. Малышку привезла её 25-летняя мама. Со слой девушки, пока она занималась домашними делами, не заметила, как дочка достала таблетки и наглоталась их. Малютку тут же госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Теперь этой историей занялась прокуратура. Ведомство намерено выяснить, почему таблетки оказались в свободном доступе для полуторогодовалого ребёнка, и, так как семья состоит на профилактическом учёте в органах системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении, оценит работу органов системы профилактики.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девочка поступила в приемный покой местной больницы вчера утром. Малышку привезла её 25-летняя мама. Со слой девушки, пока она занималась домашними делами, не заметила, как дочка достала таблетки и наглоталась их. Малютку тут же госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Теперь этой историей занялась прокуратура. Ведомство намерено выяснить, почему таблетки оказались в свободном доступе для полуторогодовалого ребёнка, и, так как семья состоит на профилактическом учёте в органах системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении, оценит работу органов системы профилактики.
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