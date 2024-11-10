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Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя

19.53 Среда, 13 ноября 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области сообщает, что за прошлые сутки на подведомственной территории возникало 12 техногенных пожаров. Половина из них — в жилом секторе.

К счастью, обошлось без жертв и масштабных катастроф. Единственный пострадавший, о котором есть информация, — житель деревни Тямкина Тугулымского городского округа, надышавшийся продуктами горения. В едкий дым он попал у себя в доме на улице Новой. Строение горело сегодня, но было потушено восемью пожарными всего за 13 минут. Само здание пострадать не успело, сгорели только вещи.

Наиболее крупный за сутки пожар случился в Верхней Туре на улице Грушина. Огонь охватил здесь частный жилой дом и дворовые постройки, раскинувшись на площади в 160 квадратных метров. На борьбу с ним у пятнадцати пожарных ушёл почти час. В причинах возгорания разбираются дознаватели.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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09:53 Малыш попал под колёса Kia улице Раевского в Екатеринбурге
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02:43 Екатеринбург занял лишь 17-е место в рейтинге эффективности платных парковок
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