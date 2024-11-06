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Небольшой снег обещают в Екатеринбурге и в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Екатеринбурге и в Свердловской области. Ночью до -8°C, и до -13°C в горах, днём до +3°C.
В четверг, 14 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами мокрый. Ночью -8...-3°C, в горах и низинах до -13°C. Днём -4...+1°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -5...-3°C, днём -2...0°C. Ветер 6-11 м/сек.
В пятницу, 15 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -6...-1°C, днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 14 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами мокрый. Ночью -8...-3°C, в горах и низинах до -13°C. Днём -4...+1°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -5...-3°C, днём -2...0°C. Ветер 6-11 м/сек.
В пятницу, 15 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -6...-1°C, днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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