В Нижнем Тагиле пропали двое 13-летних школьников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле ищут 13-летних Максима Сизикова и Марию Репрынцеву. Вчера, 6 ноября, они не вернулись домой после школы. Сейчас их ищут.Мальчик ростом 183 сантиметра, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны, бежевые ботинки и чёрную шапку. Девочка ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в тёмно-зелёную куртку, голубые джинсы, чёрные полусапоги и чёрную шапку.В поисках детей участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону горячей линии волонтёров 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб «112».