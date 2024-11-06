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Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения

21.22 Среда, 13 ноября 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Оригинальное решение приняло Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области относительно двух природных территорий, намеченных под застройку. Поскольку из-за произрастания краснокнижных видов растений ничего строить там нельзя, «природные» чиновники придумали… пересадить эти растения.

Растения, занесенные в Красную книгу Свердловской области, помешали строительным работам. Часть из них произрастает на территории Берёзовой рощи в Краснолесье, другая часть — возле озера Малая Здохня. В Берёзовой роще глаз на природный уголок положила строительная компания «Краснолесье». Ну а по берегу Малой Здохни кому-то очень захотелось проложить улично-дорожную сеть в рамках развития Верх-Исетского района Екатеринбурга. А тут какие-то «цветочки»! Вот Минприроды, которое — казалось бы — призвано защищать уральскую природу, и сделало «ход конём» и выдало Ботаническому саду УРО РАН два разрешения на изъятие из природной среды краснокнижных растений.

Подаётся это решение «под соусом» защиты и без того защищаемых российским законодательством редких растений. Как говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, «Сохранение генетического разнообразия и защита исчезающих видов растений — это комплексная задача, требующая не только научного подхода, но и социального участия». Однако, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разглядеть в пересадке «краснокнижников» попытку устранить досадную помеху для застройки указанных территорий. Попытку вряд ли законную.

«В России действует закон об охране окружающей среды. В нём есть статья 60, которая говорит, что на территории произрастания видов, занесенных в Красную книгу, — причем как федеральную, так и региональную, —запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности, гибели, сокращению численности или разрушению среды обитания этих видов. Даже если растения эти выживут при пересадке в ботаническом саду, всё равно имеет место разрушение среды обитания. То есть, это в любом случае прямое нарушение законодательства. И вот этой пересадкой, с моей точки зрения, нарушается закон. Краснокнижные растения должны жить в природной среде, а не в ботаническом саду», — пояснил Вечерним Ведомостям один из ведущих специалистов-практиков в природоохранном и смежном законодательстве, руководитель направления по особо охраняемым природным территориям проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин.

Меж тем, на сайте свердловского Минприроды сегодня появилась новость о том, что растения с берегов Малой Здохни и с территории Краснолесья уже были пересажены в Ботанический сад УРО РАН.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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