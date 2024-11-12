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В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
Фото: прокуратура Свердловской области
В Асбесте вынесли приговор 22-летнему молодому человеку, который 21 апреля 2024 года в посёлке Белокаменный будучи пьяным сел за руль своей Hyundai Creta и, отвлёкшись на телефон, сбил 13-летнюю девочку, которая вышла вечером погулять со своей собачкой.
Осознав, что произошло нетрезвый виновник аварии испугался за себя и сбежал с места ДТП, а девочка и её собачка умерли, так и не дождавшись помощи. Возможно, жизнь ребёнка ещё можно было бы спасти, если бы водитель вовремя вызвал скорую. Но сейчас этого уже не узнать.
Асбестовский городской суд признал молодого человека виновным в нарушении лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил ему 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, требующей вождение, на срок 2 года 10 месяцев, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Осознав, что произошло нетрезвый виновник аварии испугался за себя и сбежал с места ДТП, а девочка и её собачка умерли, так и не дождавшись помощи. Возможно, жизнь ребёнка ещё можно было бы спасти, если бы водитель вовремя вызвал скорую. Но сейчас этого уже не узнать.
Асбестовский городской суд признал молодого человека виновным в нарушении лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил ему 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, требующей вождение, на срок 2 года 10 месяцев, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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