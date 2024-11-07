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Ради зимнего полумарафона «Европа-Азия» в центре Екатеринбурга перекроют дороги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 1 декабря планируется забег – Девятый городской зимний полумарафон «Европа-Азия». Ради него в центре города планируются перекрытия.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в день марафона с 08.00 до 13.00 движение будет закрыто по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской, и по улице Дзержинского, от Царской до Горького.
Объезжать перекрытие предлагают по улице Карла Либкнехта – проспекту Ленина.
Забег пройдёт с девизом «Встреть зиму на бегу!». Ожидается, что участвовать в нём будут 1500 человек.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в день марафона с 08.00 до 13.00 движение будет закрыто по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской, и по улице Дзержинского, от Царской до Горького.
Объезжать перекрытие предлагают по улице Карла Либкнехта – проспекту Ленина.
Забег пройдёт с девизом «Встреть зиму на бегу!». Ожидается, что участвовать в нём будут 1500 человек.
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