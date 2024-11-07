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На Серовском тракте опять в кювет «улетел» грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском УГИБДД предупреждают о временных трудностях при проезде 317-го километра Серовского тракта, так как там сейчас достают из кювета грузовой автомобиль.
По предварительным данным, водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и свалился с дороги в правый кювет. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж ДПС.
Напомним, что в этом же месте неделю назад в кювет «улетел» другой грузовик.
По предварительным данным, водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и свалился с дороги в правый кювет. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж ДПС.
«Госавтоинспекция призывает участников выбирать безопасную скорость, с учетом дорожных и погодных условий»,
– добавили в пресс-группе.
Напомним, что в этом же месте неделю назад в кювет «улетел» другой грузовик.
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