Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама





– рассказал «Вечерним ведомостям» Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. «Во многом это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов площадок электронной коммерции, а также качественными пользовательскими данными. Например, историей покупок, просмотров страниц и добавлений в корзину. Мы тоже делаем на этом большой фокус и развиваем технологии платформы таким образом, чтобы пользователи получали релевантные предложения от бизнеса, а бренды – максимально целевую аудиторию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти половина жителей Екатеринбурга – 47% – признались, что свою последнюю покупку они совершили из-за рекламы, на которую наткнулись в интернете.Такие данные приводят аналитики Авито Рекламы, проводившие опрос пользователей. Так они выяснили, что 74% екатеринбуржцев замечают рекламу в интернет-магазинах и в социальных сетях. Причём 83% рассказали, что спокойно относятся к продвижению бизнеса в интернете, 54% также отметили, что им это помогает определиться с покупкой.Чаще всего жители уральской столицы, заметившие рекламу, переходят по объявлениям на классифайдах и маркетплейсах – в этом признались 46% опрошенных. Также 34% рассказали, что реагируют на объявления в основном в интернет-магазинах, а 26% – напротив на баннеры в социальных сетях. Кроме этого, больше половины – 55% – отмечают, что реклама, которая попадается им в интернете, соответствует их интересам.