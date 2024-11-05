В Нижнем Тагиле прокуратура проверит детский сад после сообщения в СМИ о пожаре





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе законодательства о пожарной безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле прокуратура намерена проверить детский сад, где, по данным СМИ, загорелась хозяйственная постройка.Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Так как возгорание произошло в отдельно стоящем строении, воспитанников детского сада не эвакуировали.