Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле прокуратура проверит детский сад после сообщения в СМИ о пожаре
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура намерена проверить детский сад, где, по данным СМИ, загорелась хозяйственная постройка.
Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Так как возгорание произошло в отдельно стоящем строении, воспитанников детского сада не эвакуировали.
Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Так как возгорание произошло в отдельно стоящем строении, воспитанников детского сада не эвакуировали.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе законодательства о пожарной безопасности»,
– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После обрушения перекрытия на стройке детского сада на Эльмаше прокуратура начала проверку
05 ноября 2024
05 ноября 2024
В УрФУ открыли детский сад для студентов-родителей
06 ноября 2024
06 ноября 2024