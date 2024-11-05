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Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело 26-летнего уроженца Таджикистана, который «на почве ревности» зарезал свою бывшую 46-летнюю супругу, в подъезде её собственного дома. Трагедия, напомним, произошла 13 июля 2024 года.
Как рассказал Вечерним ведомостям старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, после убийства молодой человек похитил из сумки женщины сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей, вероятно решив, что добру не надо пропадать, и сбежал, но вскоре был задержан. По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, от соседей сыщики уголовного розыска узнали, что погибшую незадолго до убийства преследовал бывший муж и рассказали, что видели, как он выбегал из подъезда. Так ревнивца и нашли.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумки, находящейся при потерпевшем, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Железнодорожный районный суд, сообщили в ведомстве.
Напомним, что к этому делу интерес проявлял председатель СК Александр Бастрыкин.
Как рассказал Вечерним ведомостям старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, после убийства молодой человек похитил из сумки женщины сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей, вероятно решив, что добру не надо пропадать, и сбежал, но вскоре был задержан. По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, от соседей сыщики уголовного розыска узнали, что погибшую незадолго до убийства преследовал бывший муж и рассказали, что видели, как он выбегал из подъезда. Так ревнивца и нашли.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумки, находящейся при потерпевшем, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Железнодорожный районный суд, сообщили в ведомстве.
Напомним, что к этому делу интерес проявлял председатель СК Александр Бастрыкин.
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