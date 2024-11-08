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За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика

19.04 Среда, 13 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Акционерное общество «Свердловская пригородная компания» стало фигурантом административного дела о нарушении лицензионных условий при осуществлении предпринимательской деятельности. Причиной стала эксплуатация неисправного электропоезда.

Неисправность электропоезда «Финист» месяц назад привела к поломке его на железнодорожной станции Серов-Заводской. Произошло это, когда поезд №7075 следовал сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы. Поломка вынудила остановить «Финист» на указанной станции.

По данному факту уже внесено представление об устранении выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений генеральному директору общества «Торговый дом СТМ». Но нарушения нашлись и со стороны перевозчика, которым в данном случае выступало АО «Свердловская пригородная компания». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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