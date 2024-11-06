120 килограмм детской одеждой обнаружили кольцовские таможенники в багаже туристов из Стамбула





– рассказали таможенники. «При объяснении пассажиры сначала называли себя переселенцами, а затем утверждали, что привезли одежду в подарки родственникам и для личного пользования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном» коридоре Кольцово остановили троих «туристов» из Стамбула, тащивших за собой пять баулов с детскими вещами. Сначала они пытались убедить таможенников в том, что они переселенцы, а потом говорили, что на самом деле приобрели одежду для себя и своих родственников.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, с партией брендовой детской одежды весом 120 килограмм через «зелёный» коридор таможенного контроля пыталась пойти 50-летняя женщина. С ней были её сын и его девушка, помогавшие тащить багаж.В ходе проверки багажа, оказалось, что там были ползунки, распашонки, комбинезоны, спортивные костюмы и платья разных моделей и размеров с бирками – и всё это на детей. Тогда «туристы» признались, что планировали продать вещи, и написали заявления о безвозмездной передаче в доход государства.Всю одежду отправили на экспертизу, а на пассажиров возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование).