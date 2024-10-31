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Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова заключили под стражу на два месяца.
Решение принял Нижневартовский городской суд.
«Филатову Андрею Сергеевичу обвиняемому по ч. 8 ст. 204 Уголовного Кодекса Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 03 января 2025 года», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Филатов проходит по статье «Коммерческий подкуп».
Решение принял Нижневартовский городской суд.
«Филатову Андрею Сергеевичу обвиняемому по ч. 8 ст. 204 Уголовного Кодекса Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 03 января 2025 года», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Филатов проходит по статье «Коммерческий подкуп».
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