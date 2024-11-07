В Нижнем Тагиле двухлетний малыш закрыл на балконе свою маму





рассказали в Центре защиты населения. «Спасатели прибыли на место, с помощью лестницы "штурмовки" поднялись на балкон и специальным оборудованием дверь балкона была открыта!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В сложную ситуацию вчера попала мама двухгодовалого малыша в Нижнем Тагиле. Мальчик закрыл женщину на незастекленном балконе. В итоге она оказалась в ловушке.Тогда женщина стала просить помощи, пока её не заметил случайно прохожий, вызвавший службу спасения.