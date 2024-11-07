Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле двухлетний малыш закрыл на балконе свою маму
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В сложную ситуацию вчера попала мама двухгодовалого малыша в Нижнем Тагиле. Мальчик закрыл женщину на незастекленном балконе. В итоге она оказалась в ловушке.
Тогда женщина стала просить помощи, пока её не заметил случайно прохожий, вызвавший службу спасения.
Тогда женщина стала просить помощи, пока её не заметил случайно прохожий, вызвавший службу спасения.
«Спасатели прибыли на место, с помощью лестницы "штурмовки" поднялись на балкон и специальным оборудованием дверь балкона была открыта!»,
– рассказали в Центре защиты населения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле пропали двое 13-летних школьников
07 ноября 2024
07 ноября 2024