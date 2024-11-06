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В летевшем из Вьетнама в Екатеринбург самолёте скончался пожилой пассажир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пожилой пассажир, летевший из Вьетнама в Екатеринбург, не выдержал длительного перелёта и скончался на борту самолёта.
Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. По данным ресурса, 70-летний мужчина стал терять пульс. Стало ясно, что по прилёту ему будет нужна реанимация, но к тому времени, когда самолёт приземлился, пожилой мужчина уже скончался. Ожидавшим его врачам оставалось лишь констатировать смерть.
В Кольцово подтвердили информацию.
Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. По данным ресурса, 70-летний мужчина стал терять пульс. Стало ясно, что по прилёту ему будет нужна реанимация, но к тому времени, когда самолёт приземлился, пожилой мужчина уже скончался. Ожидавшим его врачам оставалось лишь констатировать смерть.
В Кольцово подтвердили информацию.
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