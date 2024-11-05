Возрастное ограничение 18+
ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
Фото: кадр из видео, предоставленного ЦОС ФСБ России
В Нижнем Тагиле был задержан 27-летний мужчина, являющийся «функционером запрещённой в России проукраинской террористической организации», заявили в ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным информационного агентства, молодой человек планировал устроить теракт на электрической подстанции, которая питает одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. За это он должен ыл получить денежное вознаграждение, пишет государственное информаегнтство. О каком именно предприятии идёт речь, в ЦОС ФСБ не уточняют.
Позже ФСБ показала видео задержания свердловчанина. На видео мужчина, стоя рядом с открытым рюкзаком, говорит, что собирался поджигать электростанцию. Содержимое рюкзака, по его словам, он приобрёл в Екатеринбурге «на заправке и возле заправки на маслобазе».
Из этого мужчина, по его словам, планировал сделать коктейли Молотова. Судя по предоставленным кадрам кадрам, задержание произошло ещё летом. Сейчас с большой долей вероятности мужчина находится в СИЗО.
По данным информационного агентства, молодой человек планировал устроить теракт на электрической подстанции, которая питает одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. За это он должен ыл получить денежное вознаграждение, пишет государственное информаегнтство. О каком именно предприятии идёт речь, в ЦОС ФСБ не уточняют.
Позже ФСБ показала видео задержания свердловчанина. На видео мужчина, стоя рядом с открытым рюкзаком, говорит, что собирался поджигать электростанцию. Содержимое рюкзака, по его словам, он приобрёл в Екатеринбурге «на заправке и возле заправки на маслобазе».
«Два литра бензина, литр масла, баллончик краски и три пустых бутылки стеклянных»,
— перечисляет список приобретённых товаров задержанный.
Из этого мужчина, по его словам, планировал сделать коктейли Молотова. Судя по предоставленным кадрам кадрам, задержание произошло ещё летом. Сейчас с большой долей вероятности мужчина находится в СИЗО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле двухлетний малыш закрыл на балконе свою маму
11 ноября 2024
11 ноября 2024
В Нижнем Тагиле пропали двое 13-летних школьников
07 ноября 2024
07 ноября 2024