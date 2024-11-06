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Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
Фото: Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина
Уничтоженный 36 лет назад сильным взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ обещает восстановить девелопер «Брусника». А вместе с ним — и аутентичные интерьеры большой чертёжной аудитории, расположенной под этим фонарём.
Соглашение о сотрудничестве между крупнейшим вузом Урала и девелопером было подписано этим летом на «Иннопроме». Сегодня «Брусника» показала рендеры будущего отреставрированного зала, расположенного под крышей по самому центру главного корпуса УрФУ.
Пространство большого чертёжного зала политехнического института было открыто сразу по завершению строительства главного корпуса на улице Мира в конце 1930-х годов, однако впоследствии несколько раз перепроектировалось и было в итоге разделено на несколько аудиторий. Его отличительной особенностью был зенитный фонарь — конструкция светового потолка, позволяющая работать студентам при естественном освещении. В 1988 году в результате взрыва вагонов на станции Свердловск-Сортировочный зенитный фонарь обрушился и был почти полностью утрачен, отмечает «Брусника».
Поскольку стропильная система зенитного фонаря сохранилась, на её основе девелопер рассчитывает вернуть остекление в аутентичном виде. Кроме того, будут открыты кессонные потолки, зашитые в конце XX века панелями. Высота потолков в центральной части зала таким образом должна увеличиться с 5 до 13 метров.
Под зенитным фонарём на 200 м² должна разместиться большая аудитория и лекторий, примерно такую же площадь займёт коворкинг, плавно перетекающий в выставочную зону.
Проект реконструкции намерены начать реализовывать в 2025 году и завершить за два года. Сейчас необходимо пройти необходимые согласования — здание главного корпуса УрФУ является объектом культурного наследия федерального значения.
Соглашение о сотрудничестве между крупнейшим вузом Урала и девелопером было подписано этим летом на «Иннопроме». Сегодня «Брусника» показала рендеры будущего отреставрированного зала, расположенного под крышей по самому центру главного корпуса УрФУ.
После взрыва потолок в бывшем большом чертёжном зале стал выглядеть весьма неприглядно. Фото: УрФУ
Пространство большого чертёжного зала политехнического института было открыто сразу по завершению строительства главного корпуса на улице Мира в конце 1930-х годов, однако впоследствии несколько раз перепроектировалось и было в итоге разделено на несколько аудиторий. Его отличительной особенностью был зенитный фонарь — конструкция светового потолка, позволяющая работать студентам при естественном освещении. В 1988 году в результате взрыва вагонов на станции Свердловск-Сортировочный зенитный фонарь обрушился и был почти полностью утрачен, отмечает «Брусника».
Так пространство большого чертёжного зала должно будет выглядеть после реконструкции. Иллюстрация: «Брусника»
Поскольку стропильная система зенитного фонаря сохранилась, на её основе девелопер рассчитывает вернуть остекление в аутентичном виде. Кроме того, будут открыты кессонные потолки, зашитые в конце XX века панелями. Высота потолков в центральной части зала таким образом должна увеличиться с 5 до 13 метров.
Пространство зала после реализации проекта снова будет наполняться естественным светом. Иллюстрация: «Брусника»
Под зенитным фонарём на 200 м² должна разместиться большая аудитория и лекторий, примерно такую же площадь займёт коворкинг, плавно перетекающий в выставочную зону.
Выставочная зона. Иллюстрация: «Брусника»
Проект реконструкции намерены начать реализовывать в 2025 году и завершить за два года. Сейчас необходимо пройти необходимые согласования — здание главного корпуса УрФУ является объектом культурного наследия федерального значения.
Иллюстрация: «Брусника»
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