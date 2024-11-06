Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер

После взрыва потолок в бывшем большом чертёжном зале стал выглядеть весьма неприглядно. Фото: УрФУ

Так пространство большого чертёжного зала должно будет выглядеть после реконструкции. Иллюстрация: «Брусника»

Пространство зала после реализации проекта снова будет наполняться естественным светом. Иллюстрация: «Брусника»

Выставочная зона. Иллюстрация: «Брусника»

Иллюстрация: «Брусника»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию