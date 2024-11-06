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На 41 тысячу рублей оштрафовали «Уральские авиалинии» за задержку рейса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 41 тысячу рублей за задержку рейса, из-за которой стал невозможен перелёт по следующему маршруту.
Как сообщили в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, первого сентября из-за задержки рейса «Хабаровск – Екатеринбург» пришлось отменить перелёт по маршруту «Екатеринбург – Санкт-Петербург». В ходе проверки выяснилось, что задержка самолёта в аэропорту Хабаровска не была связана с обеспечением безопасности.
В итоге авиакомпанию оштрафовали по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
Как сообщили в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, первого сентября из-за задержки рейса «Хабаровск – Екатеринбург» пришлось отменить перелёт по маршруту «Екатеринбург – Санкт-Петербург». В ходе проверки выяснилось, что задержка самолёта в аэропорту Хабаровска не была связана с обеспечением безопасности.
В итоге авиакомпанию оштрафовали по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
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