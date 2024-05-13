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Горожане просят отправить тюменского мэра Екатеринбурга в отставку

19.21 Пятница, 17 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На популярной платформе электронных петиций Change.org сегодня, 17 мая, появилось требование отправить мэра Екатеринбурга в отставку. Информация о нём ещё не успела широко разойтись, а под петицией уже набралось более полусотни подписей.

В тексте петиции (которую, к слову, создала однофамилица мэра) перечисляются основные причины, по которым глава администрации Екатеринбурга должен уйти в отставку. Среди них уничтожение значимых для Екатеринбурга архитектурных объектов, бездумное строительство и массовая вырубка деревьев. Припоминается и то, что действующий глава города не был выбран жителями.

«Даже в центре города, в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства Свердловской области, вандалам позволено средь бела дня и ночью неделями крушить придомовые территории, воруя металлические ограждения, наводя ужас на местных жителей, не готовых к такой агрессии вандалов и бездействию местных властей и правоохранительных органов. Жителей вынуждают продавать квартиры за бесценок застройщику, перед этим месяцами измываясь над ними (устраивая поджоги, срезая зимой батареи, выламывая окна и двери и т.п.).

Наш город застраивается бездумно, центр города уже перегружен и, вместо того чтобы развивать комфортную среду для жителей города, идет постоянная точечная застройка, многоэтажные дома (20-40 этажей) буквально впихивают в уже сформировавшиеся районы, застраивают парки, вырубают рощи. Граждане не могут купить новые квартиры из-за их огромной стоимости, а старое жилье у них отбирают за сущие копейки, порождая недовольство и судебные разбирательства, так как многих граждан вынуждают переселяться из благоустроенных обжитых, зачастую центральных районов на окраины города в квартиры меньшей площади и комфортности, да еще и влезая в ипотеку», — пишет автор петиции и предрекает Екатеринбургу экологическую катастрофу, если нынешний мэр останется на своей должности.

Напомним, мэром Екатеринбурга Орлов Алексей Валерьевич стал зимой 2021 года, сменив на этом посту Александра Высокинского. Большую часть жизни он не имел никакого отношения ни к Екатеринбургу, ни к Свердловской области. Родился он в тюменском посёлке. В Тюмени же получал высшее юридическое образование. Первые записи в его трудовой книжке относятся к структурам МВД. А чиновничью карьеру делал в Тобольске и Тюмени. В Свердловской области он появился уже «в возрасте», заняв в 2012 году кресло заместителя председателя облправительства.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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14:03 В Екатеринбурге на три дня ограничат движение на Сакко и Ванцетти
13:42 Один погиб и трое пострадали в ДТП под Камышловом
12:35 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:55 Верхнепышминский Техуниверситет анонсировал новую образовательную прогармму
11:34 Екатеринбургские власти реорганизуют часть МУПов
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