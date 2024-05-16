В Екатеринбурге на три дня ограничат движение на Сакко и Ванцетти

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге три дня будет перекрыт проезд по Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Там специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут заниматься восстановлением элементов благоустройства, нарушенных во время ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 31 мая 22.00 до 3 июня 06.00.Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, передают в мэрии.