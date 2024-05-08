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Строящийся в Академическом районе Екатеринбурга суд загорелся
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге загорелось здание, строящегося для Академического района, суда. Высокие клубы чёрного дыма, поднимающиеся над Академическим, видно из разных районов города.
В МЧС корреспонденту «Вечерним ведомостей» сказали, что поступило сообщение от граждан о возгорании на улице Вильгельма де Геннина, на место выехали пожарные для выяснения обстоятельств. Очевидцы говорят, что горит крыша.
Напомним, ранее сообщалось, что на постройку суда в новосозданном административном районе Екатеринбурга выделено 970 миллионов рублей. Суд расположится на углу улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.
В МЧС корреспонденту «Вечерним ведомостей» сказали, что поступило сообщение от граждан о возгорании на улице Вильгельма де Геннина, на место выехали пожарные для выяснения обстоятельств. Очевидцы говорят, что горит крыша.
Напомним, ранее сообщалось, что на постройку суда в новосозданном административном районе Екатеринбурга выделено 970 миллионов рублей. Суд расположится на углу улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.
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