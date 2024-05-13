Работы по реконструкции Летнего парка «Уралмаш» обещают начать 1 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Благоустройство Летнего парка «Уралмаш» начнётся уже этим летом. В комитете благоустройства администрации города, обещают, что все работы по реконструкции начнутся 1 июня.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, проект благоустройства парка включает в себя прокладку покрытий для прогулочных и пешеходных зон, а также в детских игровых зонах – всё это с учётом доступности для маломобильных групп. Кроме этого, проектом предусмотрены парке помещения для проката, кафе и туалете, площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест, а также обустройство других развлекательных и спортивных зон.Ещё одним главным направлением проекта должно стать озеленение, в рамках которого планируются восстановление 40 000 квадратных метров газонов, посадка 28 кустов сиреней и 68 кустарников пузыреплодника краснолистного. Помимо них хотят посадить в цветники 136 единиц дерна белого.Также реконструкция включает обустройство входной группы и ремонт ограждений по периметру парка. Завершить все работы обещают до 1 июня 2026 года.