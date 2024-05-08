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Водителей предупреждают о дорожных работах на железнодорожном переезде в Белоярском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД Свердловской области предупреждают водителей о дорожных работах на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» вблизи Марамзина Белоярского района, где находится железнодорожный переезд.
Как сообщает свердловский «Уралуправтодор», работы должны будут закончиться в 16.00. А до тех пор там будет действовать реверсивное движение.
Как сообщает свердловский «Уралуправтодор», работы должны будут закончиться в 16.00. А до тех пор там будет действовать реверсивное движение.
«Призываем водителей планировать маршруты заранее, во время движения на данном участке быть предельно бдительными и соблюдать требования временных дорожных знаков»,
– говорят дорожники.
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