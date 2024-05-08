Водителей предупреждают о дорожных работах на железнодорожном переезде в Белоярском районе





– говорят дорожники. «Призываем водителей планировать маршруты заранее, во время движения на данном участке быть предельно бдительными и соблюдать требования временных дорожных знаков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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ГИБДД Свердловской области предупреждают водителей о дорожных работах на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» вблизи Марамзина Белоярского района, где находится железнодорожный переезд.Как сообщает свердловский «Уралуправтодор», работы должны будут закончиться в 16.00. А до тех пор там будет действовать реверсивное движение.