Раритетную книгу будут продавать в Екатеринбурге в выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На субботу, 18 мая, назначен аукцион, одним из лотов которого станет книга второй половины 19-го века. Предложенная за неё стартовая цена составляет три сотни рублей.Субботний аукцион пройдёт в уральском филиале аукционного дома «Литфонд», начавшем работу сравнительно недавно — с зимы прошлого года. Выставленная на торги книга — экземпляр самого первого издания романа Фёдора Достоевского «Бесы». Ей уже 151 год и по книге этот возраст виден: у неё сильные потёртости на переплёте, нарушена целостность шитья, выпадают страницы, которые, ко всему, ещё и поедены жуком. Но это, пожалуй, даже добавляет ей коллекционной ценности.Помимо книги Достоевского на завтрашние торги уральский «Литфонд» выставит изобразительные работы художников и скульпторов Эрнста Неизвестного, Марка Шагала, Михаила Шемякина, Виталия Воловича и Старика Букашкина. Интересно, что именно завтра основной, московский «Литфонд» проведёт серию торгов под общим названием «Из Екатеринбурга», коллекционеры поторгуются на них за старинные книги с Урала, за живопись и иконы, а также за исторические документы, среди которых, например, челобитная о невыплате жалованья из Тобольска, датированная 1703 годом, или письмо-приказ о клеймении ружий.