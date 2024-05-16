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Глава СКР заинтересовался потасовкой в миграционном отделе полиции в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СКР заинтересовался потасовкой, произошедшем в миграционном отделе полиции в Екатеринбурге, и попросил доложить ему об установленных обстоятельствах конфликта.
Ранее сообщалось, что иностранец якобы напал на сотрудницу отдела полиции по вопросам миграции из-за того, что она отказала ему в продлении пребывания на территории России. Однако позже начальница ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольга Яндышева опровергла эту информацию, пояснив, что та девушка не имеет отношения к миграционному отделу и что конфликт произошёл из-за места в очереди.
«Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад по обстоятельствам произошедшего и о ходе проведения проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее сообщалось, что иностранец якобы напал на сотрудницу отдела полиции по вопросам миграции из-за того, что она отказала ему в продлении пребывания на территории России. Однако позже начальница ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольга Яндышева опровергла эту информацию, пояснив, что та девушка не имеет отношения к миграционному отделу и что конфликт произошёл из-за места в очереди.
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