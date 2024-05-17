В Нижнем Тагиле ищут родственников пожилого мужчины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле ищут родственников 72-летнего Алексея Валентиновича Погорлюка, родившегося в Санкт-Петербурге. Он не знает, как оказался в Нижнем Тагиле, лишь утверждает, что у него в Красноярском крае, где он сам зарегистрирован в деревне Колмагорово, есть сын, имя которого он тоже не может вспомнить.Потерявшегося пожилого человека обнаружили ещё в понедельник, 13 мая, у магазина на улице Попова, 19А, где ему стало плохо. Прохожие вызвали ему скорую, и его увезли в больницу на Кузнецкого, где его обследовали. Сейчас пенсионер в медицинской помощи, и показаний для его нахождения в медучреждении нет. Однако выписать его не могут, так как мужчина не смог ничего вспомнить. Медики не знают, где он живет и как сообщить его родным, что он находится в больнице.Всё, что о нём сейчас известно, узнал сотрудник 19-го отделения полиции Роман Килеев, выяснивший, что пожилой мужчина держал при себе паспорт.Сотрудники полиции просят откликнуться родных мужчины, а также граждан, кто, возможно, знает, где он жил в Нижнем Тагиле. Просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-69-32 или на линию «02».