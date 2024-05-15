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Екатеринбургские власти реорганизуют часть МУПов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге городские власти приступили к реорганизации муниципальных предприятий, исключениями среди которых стали лишь «Метрополитен», «Гортранс» и «Водоканал». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Как пояснили в департаменте по управлению муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года о внесении изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федеральным законом «О защите конкуренции» МУПы, которые осуществляют деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации либо реорганизации до 1 января 2025 года.
В связи с этим «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11», «Управление капитального строительства Екатеринбурга», «Многопрофильные энергетические системы» и «Екатеринбургэнерго» будут реорганизованы в ООО. Отмечается, что доля в уставном капитале таких обществ в размере 100 % поступит в собственность города.
«Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья», «Комбинат специализированного обслуживания» и «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» станут бюджетным учреждениями. Они будут заниматься вопросами местного значения.
«Метрополитен», «Гортранс» и «Водоканал» стали исключениями в этом списке, так как последний работает в сфере естественных монополий, а первые два регулируются отдельными нормативными актами правительства РФ.
Как пояснили в департаменте по управлению муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года о внесении изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федеральным законом «О защите конкуренции» МУПы, которые осуществляют деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации либо реорганизации до 1 января 2025 года.
В связи с этим «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11», «Управление капитального строительства Екатеринбурга», «Многопрофильные энергетические системы» и «Екатеринбургэнерго» будут реорганизованы в ООО. Отмечается, что доля в уставном капитале таких обществ в размере 100 % поступит в собственность города.
«Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья», «Комбинат специализированного обслуживания» и «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» станут бюджетным учреждениями. Они будут заниматься вопросами местного значения.
«Метрополитен», «Гортранс» и «Водоканал» стали исключениями в этом списке, так как последний работает в сфере естественных монополий, а первые два регулируются отдельными нормативными актами правительства РФ.
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