Детскую гимназию на Уралмаше «заминировали»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 16 мая, дополнительная «перемена» образовалась у юных учащихся уралмашевской гимназии «Арт-Этюд». Её устроил детям неизвестный, позвонивший с сообщением о минировании здания.Хоть в подавляющем числе случаев звонки, предупреждающие о минировании того или иного здания, оказываются дурной шуткой, силовики каждый раз относятся к ним предельно серьёзно. Вот и сегодня к гимназии «Арт-Этюд» выехали сотрудники «Росгвардии» с тем, чтобы проверить здание на наличие взрывных устройств. На время проверки детей и преподавательский состав вывели на улицу.Ничего опасного в гимназии не нашли. И теперь ищут уже звонившего, которому вряд ли понравятся последствия собственного розыгрыша. В России действует уголовная статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», привлечь к ответственности по которой могут даже несовершеннолетних. Максимально суровое наказание по ней — лишение свободы на 10 лет.Гимназия «Арт-Этюд» расположена на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Основное её здание находится на улице Уральских рабочих. «Арт-Этюд» — общеобразовательное учреждение уникальное. Учредило её Управление культуры горадминистрации, а заниматься в ней начинают дети с трёх лет.