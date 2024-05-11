В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной дважды сбили собаку





рассказала местная жительница в паблике и телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». «При этом оба водителя даже не то, что не притормозили, они даже не остановились, чтобы узнать состояние пострадавшего пса. А звук от удара был довольно мощный, он был слышен даже работающим в здании сотрудникам, которые и пришли на помощь четвероногому, и отвезли его на личном транспорте в ветеринарную клинику. В результате удара двух торопыг, пёс получил множество травм и теперь ему грозит ампутация задней ноги»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 17 мая, жители Нижнего Тагила стали очевидцами человеческого безразличия и жестокости. Примерно в 11.00 на улице Индустриальной в районе пешеходного пешехода двое автомобилистов сбили пса по кличке «Тузик» и просто уехали с места аварии.По её словам, пострадавший пёс помогал в охране Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» (НГЧ-4), указанная организация находится как раз напротив пешеходного перехода, где сбили собаку.Женщина также обратила внимание на то, что на этом пешеходном переходе автомобилисты часто пролетают с большой скоростью, даже на красный. В связи с этим она выражает надежду на то, что ГИБДД Нижнего Тагила обратит внимание на этот участок и снабдит его искусственными неровностями.