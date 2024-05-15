Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о заморозках в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют ночные заморозки в грядущие выходные в Свердловской области. Также они обещают небольшие дожди.
В субботу, 18 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, местами на крайнем севере заморозки до -1°C. Днём +9…+14°C, в низинах до +6°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, +12…+14°C. Ветер 6-11 м/сек.
В воскресенье, 19 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на востоке местами небольшой дождь. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днём +12…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 18 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, местами на крайнем севере заморозки до -1°C. Днём +9…+14°C, в низинах до +6°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, +12…+14°C. Ветер 6-11 м/сек.
В воскресенье, 19 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на востоке местами небольшой дождь. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днём +12…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию