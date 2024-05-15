В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева. В последний раз родные видели его в среду, 15 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно. Сейчас его ищут волонтёры и сотрудники полиции.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. На момент пропажи был одет в коричневые спортивные штаны, футболку в бело-синюю полосу и синюю куртку почти до колен. С собой у него был рюкзак тёмно-синего цвета с учебниками и тетрадями.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-06 или «112», «102».