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В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева. В последний раз родные видели его в среду, 15 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно. Сейчас его ищут волонтёры и сотрудники полиции.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. На момент пропажи был одет в коричневые спортивные штаны, футболку в бело-синюю полосу и синюю куртку почти до колен. С собой у него был рюкзак тёмно-синего цвета с учебниками и тетрадями.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-06 или «112», «102».
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. На момент пропажи был одет в коричневые спортивные штаны, футболку в бело-синюю полосу и синюю куртку почти до колен. С собой у него был рюкзак тёмно-синего цвета с учебниками и тетрадями.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-06 или «112», «102».
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