Белоярская АЭС планирует строительство пятого энергоблока





– говорится в сообщении пресс-службы станции. «Росприроднадзор изучил предоставленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в материалах обоснования лицензии экологические аспекты и результаты проведённых исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Белоярская АЭС планирует строительство нового энергоблока БН-1200М. Сегодня, 17 мая, пресс-служба атомной электростанции сообщила о получении положительного заключения Росприроднадзора на размещение пятого блока IV поколения.Сейчас документация проходит проверку Ростехнадзоре. Если всё пройдёт успешно Белоярская АЭС получит лицензию на строительство нового блока.Отмечается, что в рамках работ по направлению «Поколение IV» создается новая технологическую платформу для развёртывания атомной энергетики, основанной на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле.