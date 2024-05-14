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Белоярская АЭС планирует строительство пятого энергоблока
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Белоярская АЭС планирует строительство нового энергоблока БН-1200М. Сегодня, 17 мая, пресс-служба атомной электростанции сообщила о получении положительного заключения Росприроднадзора на размещение пятого блока IV поколения.
Сейчас документация проходит проверку Ростехнадзоре. Если всё пройдёт успешно Белоярская АЭС получит лицензию на строительство нового блока.
Отмечается, что в рамках работ по направлению «Поколение IV» создается новая технологическую платформу для развёртывания атомной энергетики, основанной на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле.
«Росприроднадзор изучил предоставленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в материалах обоснования лицензии экологические аспекты и результаты проведённых исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства»,
– говорится в сообщении пресс-службы станции.
Сейчас документация проходит проверку Ростехнадзоре. Если всё пройдёт успешно Белоярская АЭС получит лицензию на строительство нового блока.
Отмечается, что в рамках работ по направлению «Поколение IV» создается новая технологическую платформу для развёртывания атомной энергетики, основанной на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле.
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