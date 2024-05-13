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В Свердловской области заканчивается конкурсный отбор на обустройство туристских центров муниципалитетов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области заканчивается конкурсный отбор для муниципалитетов, которые смогут получить в субсидии для обустройства свих туристических центров в размере 40 миллионов рублей. Всего субсидии смогут получат два муниципалитета.
Из них 37 200 000 выделится из федерального бюджета, и 2 800 000 – из областного.
По его итогам муниципалитеты смогут получить деньги на:
– создание пешеходной навигации для туристов;
– обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций в едином стиле;
– проектирование подсветки городских зданий и основных культурных объектов;
– установку тактильных барельефов карт и табличек на зданиях с шрифтом Брайля;
– обустройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения маломобильных пешеходов;
– открытие туристско-информационный центра.
В 2024 году Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получила на развитие туризма 591 миллион рублей из федерального бюджета, отметили в региональном департаменте информполитики.
Из них 37 200 000 выделится из федерального бюджета, и 2 800 000 – из областного.
По его итогам муниципалитеты смогут получить деньги на:
– создание пешеходной навигации для туристов;
– обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций в едином стиле;
– проектирование подсветки городских зданий и основных культурных объектов;
– установку тактильных барельефов карт и табличек на зданиях с шрифтом Брайля;
– обустройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения маломобильных пешеходов;
– открытие туристско-информационный центра.
В 2024 году Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получила на развитие туризма 591 миллион рублей из федерального бюджета, отметили в региональном департаменте информполитики.
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