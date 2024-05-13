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Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Каменске-Уральском

21.00 Пятница, 17 мая 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Накануне днём, 16 мая, в Каменске-Уральском произошёл дорожный инцидент с участием детей. После него девочку 9 лет пришлось вести в больницу.

Вчера, примерно в четыре часа дня на улице Ленина в Каменске-Уральском легковой автомобиль марки «ВАЗ-21140» сбил маленькую пешеходку, вместе с двумя другими детьми переходившую проезжую часть. С места происшествию юную потерпевшую увезли в ближайшую больницу. О характере полученных ею травм не сообщается.

Как было установлено сотрудниками Госавтоинспекции, дети переходили дорогу в неположенном месте, но сделали это по ошибке. Изначально они хотели воспользоваться пешеходным переходом, который находится всего в 15 метрах от места происшествия, однако увидели, что там проводятся дорожные работы и решили, что переход закрыт для использования пешеходами.

Про водителя, сбившего девочку, известно, что это женщина 1988 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции проверили её на предмет употребления алкоголя, но опьянения установлено не было. По факту инцидента были составлены процессуальные документы. Друзей пострадавшей девочки и её саму ждёт беседа с разъяснениями правил безопасного перехода.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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16:15 Строящийся в Академическом районе Екатеринбурга суд загорелся
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12:35 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
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