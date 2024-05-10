Двух человек спасли пожарные из горящей трёхэтажки в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Черноярской на последнем этаже трёхэтажного дома загорелась квартира.По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера 02.55. К моменту прибытия из дома успели эвакуироваться 10 человек, из которых 2 – дети. Ещё 2 человека не могли покинуть дом из-за сильного задымления, их вывели на улицу специалисты звена газодымозащитной службы с помощью дыхательным аппаратов.Через 20 минут после сообщения в пожарную часть, в 03.15 огонь, удалось локализовать и ещё через 10 минут, в 03.26, – потушить. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.