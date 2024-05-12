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Один погиб и трое пострадали в ДТП под Камышловом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 7-м километре западного подъезда к Камышлову на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень» в лобовом столкновении «ВАЗ 2114» и Hyundai Solaris погиб человек. Ещё трое серьёзно пострадали.
По предварительным данным, один из водителей выехал навстречу. Кто это сделал, пока не уточняется.
«В результате автоаварии один человек погиб, еще трое пострадали. На месте ДТП работает бригада медиков, оказывает необходимую помощь пострадавшим»,
– говорится в сообщении УГИБДД по региону.
По предварительным данным, один из водителей выехал навстречу. Кто это сделал, пока не уточняется.
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