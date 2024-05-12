Один погиб и трое пострадали в ДТП под Камышловом





– говорится в сообщении УГИБДД по региону. «В результате автоаварии один человек погиб, еще трое пострадали. На месте ДТП работает бригада медиков, оказывает необходимую помощь пострадавшим»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 7-м километре западного подъезда к Камышлову на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень» в лобовом столкновении «ВАЗ 2114» и Hyundai Solaris погиб человек. Ещё трое серьёзно пострадали.По предварительным данным, один из водителей выехал навстречу. Кто это сделал, пока не уточняется.