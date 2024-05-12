«Пятящийся» грузовик отправил пожилую екатеринбурженку в больницу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины и пожилой пешеходке. Водитель грузовика оказался «датым».Инцидент произошёл 17 мая примерно в половине второго дня. На улице Белинского грузовик марки «Белава» доставил товар в пункт выдачи. Пытаясь припарковать машину для разгрузки, водитель направил её по тротуару задним ходом. При этом он не удосужился проверить, не подвергает ли он кого-либо опасности таким маневром. А в этот момент по тротуару шла женщина 86 лет. «Белава» сильно ударила её задней частью. Пешеходка упала и с места происшествия была увезена в больницу. Врачи диагностировали у неё переломы таза и плеча, а также травму головы.А у водителя грузовика, тем временем, «диагностировали» опьянение сотрудники ГИБДД. Специальный прибор показал, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0, 830 мл/л алкоголя. На мужчину было составлено аж шесть административных протоколов, в том числе — за пьяное вождение, за движение по тротуару, за перевозку груза без путевого листа. Ко всему прочему, выяснилось, что нарушитель вообще не должен был работать водителем — ранее его уже лишили права управления транспортом, и срок того наказания ещё не прошел.Известно, что пьяный водитель — житель Верхней Пышмы. Ему 35 лет. С большой долей вероятности, за целый «букет» нарушений ПДД ему придётся провести 15 суток взаперти.