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Росреестр Прикамья напоминает о поправках, касающихся перепланировки помещения в МКД

15.18 Пятница, 17 мая 2024
С 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые уточняют понятие перепланировки помещения в многоквартирном доме и определяют момент ее завершения.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершенной со дня внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Комментирует начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Созонтова Мария: «Собственнику больше не требуется обращаться с заявлением об изменении основных характеристик помещения после проведения перепланировки. По новым требованиям орган местного самоуправления, принявший решение о согласовании перепланировки, не позднее чем через 5 дней после утверждения акта приемочной комиссии о ее завершении, обязан направить в Росреестр соответствующее заявление о кадастровом учете и пакет документов для внесения в ЕГРН новых сведений. Одним из этих документов является технический план перепланированного помещения. Таким образом, технический план теперь следует готовить до получения акта приемочной комиссии, чтобы орган местного самоуправления мог самостоятельно обратиться в Росреестр.

Для подготовки технического плана собственнику помещения необходимо обратиться к кадастровому инженеру и заключить договор подряда на проведение кадастровых работ. Исходными данными для подготовки технического плана будет являться проект перепланировки, подготовленный и оформленный в установленном порядке. Включать акт приемочной комиссии о завершении перепланировки в состав технического плана не требуется, поскольку он будет направляться органом местного самоуправления вместе с заявлением».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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