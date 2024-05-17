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Вырубку деревьев на Уралмаше согласовали в мэрии Екатеринбурга
Фото: «Уралмаш 2023» / Telegram
Вырубка деревьев на Уралмаше, которой возмутили местные жители, оказалась законной. Оказалось, она была согласована с администрацией Екатеринбурга ещё 30 ноября 2021 года.
Об этом информационному агентству «ЕАН» сообщили в мэрии, заявив, что значительную часть рощи застройщик пообещал сохранить. Там также рассказали, что изначально застройщик планировал освоить большую территорию, но после диалога с администрацией сократил зону строительства до 625,9 квадратных метра.
Ранее активисты утверждали, что рабочие вырубили не менее 1 гектара леса.
Об этом информационному агентству «ЕАН» сообщили в мэрии, заявив, что значительную часть рощи застройщик пообещал сохранить. Там также рассказали, что изначально застройщик планировал освоить большую территорию, но после диалога с администрацией сократил зону строительства до 625,9 квадратных метра.
Ранее активисты утверждали, что рабочие вырубили не менее 1 гектара леса.
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