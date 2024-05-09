Верхнепышминский Техуниверситет анонсировал новую образовательную прогармму





– отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин. «Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Стартуя прием на новую программу, мы открываем перед студентами возможности встать во главе этого развития»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Технический университет Верхней Пышмы объявил о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – профиль «Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов».Обучающимся предлагают получить навыки для работы на лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях. На этом направлении студенты будут изучать современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также учиться эффективному управлению возобновляемыми биоресурсами.Студентам обещают как глубокие теоретические знания, так и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.