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Верхнепышминский Техуниверситет анонсировал новую образовательную прогармму

11.55 Пятница, 17 мая 2024
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
Технический университет Верхней Пышмы объявил о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – профиль «Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов».

Обучающимся предлагают получить навыки для работы на лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях. На этом направлении студенты будут изучать современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также учиться эффективному управлению возобновляемыми биоресурсами.

Студентам обещают как глубокие теоретические знания, так и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.

«Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Стартуя прием на новую программу, мы открываем перед студентами возможности встать во главе этого развития»,

– отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:33 Танцы на крыше Музея истории Екатеринбурга устроят в ближайшую субботу
18:52 В больнице Красноуфимска скончался пожилой пешеход
18:21 Вмешательство судебных приставов понадобилось для ремонта водопровода в Екатеринбурге
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17:17 Специалисты екатеринбургской ГКБ №40 спасли пациента с ожогами 55% тела
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