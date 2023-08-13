В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП





– рассказал артист в Instagram*. «Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу. У того дверь можно вообще снимать. На велосипед можно пересаживаться. У него зато теперь на 180 градусов дверь открывается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 19 августа, в столице Урала певец Niletto (Данил Прытков) по пути на концерт попал в ДТП. Он должен был выступать на сцене возле КРК «Уралец».Авария произошла рядом с ТЦ «Гринвич».По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Только автомобили получили механические повреждения.