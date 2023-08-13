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В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины из видео: Niletto)
Вчера, 19 августа, в столице Урала певец Niletto (Данил Прытков) по пути на концерт попал в ДТП. Он должен был выступать на сцене возле КРК «Уралец».
Авария произошла рядом с ТЦ «Гринвич».
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Только автомобили получили механические повреждения.
*запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Авария произошла рядом с ТЦ «Гринвич».
«Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу. У того дверь можно вообще снимать. На велосипед можно пересаживаться. У него зато теперь на 180 градусов дверь открывается»,
– рассказал артист в Instagram*.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Только автомобили получили механические повреждения.
*запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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