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Инфляция в Свердловской области замедлилась до 6,25%, но остается выше средней по России

На Среднем Урале быстрее дорожают автомобили, одежда, мебель и медицинские товары

16.50 Среда, 24 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Годовая инфляция в Свердловской области в мае 2026 года снизилась до 6,25%, однако по-прежнему остается выше общероссийского показателя, который составляет 5,31%. За месяц цены в регионе выросли на 0,33%, тогда как в среднем по стране — на 0,17%.

Такие данные приводятся в майском обзоре Банка России по Свердловской области, который изучил корреспондент
.

Главным фактором замедления инфляции стало снижение цен на продукты. В мае продовольственные товары в регионе подешевели на 0,76%, а годовой рост цен на них сократился до 3,34%.

Сильнее всего снизились цены на овощи и фрукты — на 6,92% по сравнению с апрелем. Это традиционное снижение, наблюдающееся ежегодно с приближением лета. Яйца подешевели на 2,18%, молочная продукция — на 0,55%, крупы и макаронные изделия — на 0,73%.

В Банке России отмечают, что огурцы и помидоры стали дешевле благодаря снижению затрат на досветку теплиц и увеличению объёмов производства. На цены импортных фруктов и овощей также повлияли укрепление рубля и рост поставок.

При этом сахар в мае подорожал на 3,53%. Регулятор связывает это с ростом издержек производителей и сезонным сокращением запасов.

Непродовольственные товары в мае выросли в цене на 0,32%, а годовая инфляция в этой категории составила 5,62%.

Сильнее всего за месяц подорожала мебель — на 1,01%. В Банке России объясняют это высоким спросом на фоне активного ввода жилья в регионе. Также выросли цены на парфюмерию и косметику (+0,84%), моторное топливо (+0,57%), компьютеры (+0,44%) и медицинские товары (+0,36%).

За год бензин и другое моторное топливо подорожали на 12,26%, медицинские товары — на 11,81%, мебель — на 8,98%.

Самые высокие темпы роста цен по-прежнему сохраняются в сфере услуг. В мае услуги в целом подорожали на 1,82%, а годовой рост цен достиг 11,1%.

Сильнее всего за месяц выросла стоимость пассажирских перевозок — на 12,41%. Также подорожали санаторно-оздоровительные услуги (+1,52%), бытовые услуги (+1,29%) и медицинские услуги (+0,87%).

По данным Банка России, заметное влияние на майскую инфляцию оказал рост стоимости отдыха на Черноморском побережье. После снижения цен в апреле туроператоры скорректировали стоимость путевок. Кроме того, высокий спрос на внутренний туризм привёл к удорожанию экскурсий, речных круизов, гостиниц, санаториев и пансионатов.

Дополнительное давление на цены оказывает высокий спрос на ремонт жилья. В регионе продолжается активный ввод новостроек, что увеличивает спрос на ремонтно-строительные работы, установку окон, натяжных потолков и отделочные услуги.

При этом услуги организаций культуры в мае подешевели на 1,94%. В Банке России связывают это с завершением театрального сезона и снижением посещаемости учреждений культуры в начале дачного и туристического сезона.

В целом регулятор отмечает, что ценовое давление в регионе постепенно ослабевает. Тем не менее инфляция в Свердловской области остается выше средней по стране из-за более высокого спроса на отдельные товары и услуги. Быстрее, чем в среднем по России, в регионе дорожают мебель, медицинские товары, автомобили, одежда, компьютеры, а также бытовые и культурные услуги.

Банк России отмечает, что продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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10:33 В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
09:47 Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
22:27 Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
21:36 Приближается очередной День открытых дверей в муниципальном зооприюте Екатеринбурга
21:15 Два с половиной миллиона получит мать погибшего в Нижнем Тагиле газовщика
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