Возрастное ограничение 18+
В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
Фото: Вечерние ведомости
Технический директор Авито Авто Артур Щеглов в интервью «Ъ-Технологиям» рассказал, как искусственный интеллект уже используется при выборе автомобиля — от проверки истории авто до оценки стоимости машины.
По словам эксперта, классические ИИ-технологии в автоклассифайдах появились задолго до бума генеративного ИИ. В компании Авито ML-модели внедряются ещё с 2014 года. Сейчас они используются практически на всех этапах работы платформы.
Как рассказал Артур Щеглов, около 99% объявлений на платформе модерируются автоматически. Ежедневно через проверки проходят порядка 25 млн объявлений. В автомобильной категории нейросети сверяют VIN-номера, распознают дефекты на фотографиях и проверяют данные собственника.
«Мы не используем LLM-модель для задач вроде “распознай номер с фотографии” – такие задачи эффективнее решаются классическими ML-моделями», – пояснил эксперт в интервью «Ъ-Технологиям».
При этом генеративный ИИ в Авито используют как новый интерфейс подбора автомобилей. Например, с конца прошлого года на платформе тестируют ИИ-ассистента «Ави», он помогает выбрать авто в формате диалога. Пользователь может описать запрос простыми словами: «нужна машина для семьи из пяти человек с вместительным багажником». ИИ-помощник сузит выбор и предложит подходящие варианты.
Артур Щеглов отметил, что пользователи ожидают от платформы не только удобный поиск, но и безопасность на всех этапах покупки. Поэтому алгоритмы проверяют VIN в объявлении, и, если он не совпадает с номером на фотографии автомобиля, такое объявление автоматически не проходит модерацию.
В интервью эксперт также рассказал, что ИИ помогает продавцам платформы. Алгоритмы анализируют обезличенные звонки менеджеров, проверяют соблюдение скриптов и помогают возвращать «потерянные» лиды. По данным Авито, в одном из кейсов после внедрения аналитики дилер смог продать на 15 автомобилей больше за месяц при стоке в 500 машин.
По мнению технического директора Авито Авто, в ближайшие годы точечные ИИ-сценарии будут постепенно дополнять существующие интерфейсы в ответ на потребности пользователей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам эксперта, классические ИИ-технологии в автоклассифайдах появились задолго до бума генеративного ИИ. В компании Авито ML-модели внедряются ещё с 2014 года. Сейчас они используются практически на всех этапах работы платформы.
Как рассказал Артур Щеглов, около 99% объявлений на платформе модерируются автоматически. Ежедневно через проверки проходят порядка 25 млн объявлений. В автомобильной категории нейросети сверяют VIN-номера, распознают дефекты на фотографиях и проверяют данные собственника.
«Мы не используем LLM-модель для задач вроде “распознай номер с фотографии” – такие задачи эффективнее решаются классическими ML-моделями», – пояснил эксперт в интервью «Ъ-Технологиям».
При этом генеративный ИИ в Авито используют как новый интерфейс подбора автомобилей. Например, с конца прошлого года на платформе тестируют ИИ-ассистента «Ави», он помогает выбрать авто в формате диалога. Пользователь может описать запрос простыми словами: «нужна машина для семьи из пяти человек с вместительным багажником». ИИ-помощник сузит выбор и предложит подходящие варианты.
Артур Щеглов отметил, что пользователи ожидают от платформы не только удобный поиск, но и безопасность на всех этапах покупки. Поэтому алгоритмы проверяют VIN в объявлении, и, если он не совпадает с номером на фотографии автомобиля, такое объявление автоматически не проходит модерацию.
В интервью эксперт также рассказал, что ИИ помогает продавцам платформы. Алгоритмы анализируют обезличенные звонки менеджеров, проверяют соблюдение скриптов и помогают возвращать «потерянные» лиды. По данным Авито, в одном из кейсов после внедрения аналитики дилер смог продать на 15 автомобилей больше за месяц при стоке в 500 машин.
По мнению технического директора Авито Авто, в ближайшие годы точечные ИИ-сценарии будут постепенно дополнять существующие интерфейсы в ответ на потребности пользователей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию