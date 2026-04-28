Уральцы все чаще выбирают подработку без людей и общения

Жители Уральского федерального округа всё чаще рассматривают подработку в ритейле, 73% опрошенных допускают для себя такой формат, сообщили в Авито Подработке.При этом около трети (32%) предпочитают варианты без общения с покупателями — работу на складе, сборку заказов или выкладку товара. Продавцами или консультантами готовы работать лишь 12%, ещё 15% рассматривают оба формата.Главные причины выбора — гибкий график (48%) и быстрые выплаты после смены (45%). Также важны простые задачи без длительного обучения (33%) и близость работы к дому (28%).В среднем респонденты рассчитывают на доход около 35 тысяч рублей в месяц. Чаще всего называют диапазон от 20 до 40 тысяч.По данным Авито, около 65% тех, кто берёт подработку, уже имеют основную занятость и выходят на дополнительные смены. Мероприятие для возрастной категории 18+