Екатеринбург вошёл в лидеры по сделкам на вторичке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Покупатели жилья в Екатеринбурге всё чаще выбирают вторичный рынок вместо новостроек. Это связано с изменениями условий семейной ипотеки и заметной разницей в ценах между сегментами, сообщили аналитики «Циана».В первом квартале 2026 года в Екатеринбурге зарегистрировано около 6,4 тысячи сделок на вторичном рынке — это больше, чем в большинстве крупных городов России (без учёта Москвы и Петербурга). При этом на первичном рынке прошло около 5,7 тысячи сделок.В целом по стране спрос на новостройки заметно снизился: продажи упали на 43% по сравнению с концом 2025 года. Вторичный рынок оказался устойчивее — снижение составило 27%.По данным аналитиков, ключевой фактор — цена. К апрелю 2026 года квадратный метр в новостройках в среднем на 23% дороже, чем в готовом жилье. На фоне высоких ставок по ипотеке покупатели всё чаще выбирают более доступные варианты.Омечается, что меняется и структура покупок: растёт интерес к более старым домам, а средняя площадь приобретаемых квартир немного сокращается.Мероприятие для возрастной категории 18+