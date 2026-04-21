Свердловчане начали заранее ремонтировать кондиционеры и водонагреватели

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали чаще готовить бытовую технику к жаре и отключениям горячей воды заранее – ещё в первом квартале года. Об этом сообщили в Авито Услугах по итогам анализа спроса на ремонт техники в январе–марте 2026 года.По данным платформы, спрос на комплексное обслуживание кондиционеров в регионе вырос более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также чаще стали искать мастеров для ремонта шторок кондиционеров (+36%) и прочистки дренажной системы (+22%).Перед сезоном отключений горячей воды свердловчане активнее занялись и водонагревателями. Спрос на их ремонт увеличился на 70%. Сильнее всего вырос интерес к чистке бака – более чем в три раза.Заметно прибавил и сегмент холодильного оборудования. В январе–марте жители региона чаще искали специалистов по ремонту холодильных установок – более чем в два раза, бытовых холодильников – на 93%, морозильных шкафов – на 71%.Самый резкий рост среди отдельных услуг показали работы с хладагентом: спрос на заправку холодильника фреоном увеличился почти в шесть раз, на устранение утечки хладагента – более чем в пять раз.В Авито Услугах связывают такую динамику с тем, что жители региона всё чаще стараются обслуживать технику до сезонного пика, когда мастера загружены сильнее, а стоимость работ может быть выше. Данные основаны на сравнении спроса в январе–марте 2026 года с аналогичным периодом 2025 года. Мероприятие для возрастной категории 18+