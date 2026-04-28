В Свердловской области стало больше подработки на концертах, съёмках и мероприятиях

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год заметно вырос спрос на исполнителей для подработки в сфере искусства и развлечений. По данным Авито Подработки, в первом квартале 2026 года количество предложений с посменной оплатой в регионе увеличилось на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В среднем за такую смену в Свердловской области предлагали около 4,3 тысячи рублей. Речь идёт о подработке на мероприятиях, концертах, съёмках, развлекательных площадках и других проектах, где компаниям нужен временный персонал.В целом по России сильнее всего вырос спрос на актёров массовки – число предложений для них увеличилось на 118%. Средняя выплата по таким вакансиям составила 6,8 тысячи рублей за смену. Диджеев стали искать более чем в два раза чаще – на 108%, им в среднем предлагали 6,2 тысячи рублей за выход.Также увеличилось количество предложений для кассиров на мероприятиях – на 92%. Среднее вознаграждение по таким сменам составило 3,9 тысячи рублей. Для вокалистов число предложений выросло на 55%, а средняя выплата достигла 6,6 тысячи рублей за смену.Как отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, временную занятость всё чаще предлагают не только на массовых позициях, но и для творческих ролей. По его словам, в периоды активного проведения мероприятий компании чаще привлекают временный персонал, а формат с посменной оплатой удобен для тех, кто хочет быстро получить дополнительный доход. Мероприятие для возрастной категории 18+