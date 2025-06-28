Возрастное ограничение 18+
Денис Паслер отменил строительство Сысертского мусорного полигона, против которого протестовали жители
Краткая история вопроса и борьбы сысертчан против мусорного объекта
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Мусороперерабатывающий комплекс с мусорным полигоном «Екатеринбург-Юг», против которого протестовали жители Свердловской области, не будут строить в Сысертском районе. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
— написал Паслер в своём телеграм-канале.
«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — добавил он.
Паслер сказал, что принял решение о расторжении концессии «по ряду причин» после изучения документации и консультаций со специалистами.
Жители Сысертского района протестовали против планов по строительству мусорного полигона почти два года. Первую уличную акцию они провели в сентябре 2023-го.
Сысертчане за это время не только выходили на митинги и пикеты (последний прошёл две недели назад), но и подавали иски в суды, а также обращения в различные государственные органы, несколько раз инициировали местный референдум.
В ряде случаев органы вставали на сторону заявителей — последовательную позицию по недопущению исключения земельного участка из земель сельхозназначения заняли федеральный Минсельхоз и уральский Россельхознадзор. Весной этого года оспорила приказ о включении участка под Сысертью в Схему ТКО и областная прокуратура. Удавалось одерживать победы сысертчанам и в судах.
Однако власти Свердловской области, пока губернатором был Евгений Куйвашев, настаивали на выбранном месте. Куйвашев публично заявлял (уточняя у тогдашнего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова), что в радиусе 12 километров от выбранного под полигон места нет ни одного населённого пункта (Вечерние ведомости показывали, что на самом деле это не так).
Николай Смирнов, утвердивший Схему ТКО с полигоном «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции. В СМИ сообщалось, что один из эпизодов может быть связан как раз с выбором места под полигон, но на настоящий момент эта информация официально не подтверждена. Отметим, однако, что на возможную коррупционную составляющую при выборе участка сысертчане указывали ещё в 2023 году — поскольку выбранный участок принадлежит в конечном счёте тем же лицам, которые намерены реализовать проект мусорного полигона: структурам, связанным с крупными бизнесменами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. И в случае реализации проекта структуры Бикова и Боброва получили бы как субсидию на строительство объекта для обращения с ТКО по концессионному соглашению из федерального бюджета, так и деньги за выкуп участка в госсобственность Свердловской области из бюджета областного (МинЖКХ подтверждало это в ответе на запрос Вечерних ведомостей).
Впрочем, вопрос с местом размещения нового мусорного полигона для Екатеринбурга остаётся открытым — существующий полигон «Северный» переполнен, и ему срочно нужно искать замену.
Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет. Точка.
— написал Паслер в своём телеграм-канале.
«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — добавил он.
Паслер сказал, что принял решение о расторжении концессии «по ряду причин» после изучения документации и консультаций со специалистами.
Жители Сысертского района протестовали против планов по строительству мусорного полигона почти два года. Первую уличную акцию они провели в сентябре 2023-го.
Акция с могильными крестами с названиями населённых пунктов, находящихся в Сысертском районе, 20 сентября 2023
Сысертчане за это время не только выходили на митинги и пикеты (последний прошёл две недели назад), но и подавали иски в суды, а также обращения в различные государственные органы, несколько раз инициировали местный референдум.
В ряде случаев органы вставали на сторону заявителей — последовательную позицию по недопущению исключения земельного участка из земель сельхозназначения заняли федеральный Минсельхоз и уральский Россельхознадзор. Весной этого года оспорила приказ о включении участка под Сысертью в Схему ТКО и областная прокуратура. Удавалось одерживать победы сысертчанам и в судах.
Однако власти Свердловской области, пока губернатором был Евгений Куйвашев, настаивали на выбранном месте. Куйвашев публично заявлял (уточняя у тогдашнего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова), что в радиусе 12 километров от выбранного под полигон места нет ни одного населённого пункта (Вечерние ведомости показывали, что на самом деле это не так).
Николай Смирнов, утвердивший Схему ТКО с полигоном «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции. В СМИ сообщалось, что один из эпизодов может быть связан как раз с выбором места под полигон, но на настоящий момент эта информация официально не подтверждена. Отметим, однако, что на возможную коррупционную составляющую при выборе участка сысертчане указывали ещё в 2023 году — поскольку выбранный участок принадлежит в конечном счёте тем же лицам, которые намерены реализовать проект мусорного полигона: структурам, связанным с крупными бизнесменами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. И в случае реализации проекта структуры Бикова и Боброва получили бы как субсидию на строительство объекта для обращения с ТКО по концессионному соглашению из федерального бюджета, так и деньги за выкуп участка в госсобственность Свердловской области из бюджета областного (МинЖКХ подтверждало это в ответе на запрос Вечерних ведомостей).
Впрочем, вопрос с местом размещения нового мусорного полигона для Екатеринбурга остаётся открытым — существующий полигон «Северный» переполнен, и ему срочно нужно искать замену.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
22 июня 2025
22 июня 2025
Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
22 июня 2025
22 июня 2025