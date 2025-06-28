Возрастное ограничение 18+

Денис Паслер отменил строительство Сысертского мусорного полигона, против которого протестовали жители

Краткая история вопроса и борьбы сысертчан против мусорного объекта

16.34 Суббота, 28 июня 2025
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Мусороперерабатывающий комплекс с мусорным полигоном «Екатеринбург-Юг», против которого протестовали жители Свердловской области, не будут строить в Сысертском районе. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет. Точка.

написал Паслер в своём телеграм-канале.

«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — добавил он.

Паслер сказал, что принял решение о расторжении концессии «по ряду причин» после изучения документации и консультаций со специалистами.

Жители Сысертского района протестовали против планов по строительству мусорного полигона почти два года. Первую уличную акцию они провели в сентябре 2023-го.


Акция с могильными крестами с названиями населённых пунктов, находящихся в Сысертском районе, 20 сентября 2023


Сысертчане за это время не только выходили на митинги и пикеты (последний прошёл две недели назад), но и подавали иски в суды, а также обращения в различные государственные органы, несколько раз инициировали местный референдум.

В ряде случаев органы вставали на сторону заявителей — последовательную позицию по недопущению исключения земельного участка из земель сельхозназначения заняли федеральный Минсельхоз и уральский Россельхознадзор. Весной этого года оспорила приказ о включении участка под Сысертью в Схему ТКО и областная прокуратура. Удавалось одерживать победы сысертчанам и в судах.

Однако власти Свердловской области, пока губернатором был Евгений Куйвашев, настаивали на выбранном месте. Куйвашев публично заявлял (уточняя у тогдашнего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова), что в радиусе 12 километров от выбранного под полигон места нет ни одного населённого пункта (Вечерние ведомости показывали, что на самом деле это не так).

Николай Смирнов, утвердивший Схему ТКО с полигоном «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции. В СМИ сообщалось, что один из эпизодов может быть связан как раз с выбором места под полигон, но на настоящий момент эта информация официально не подтверждена. Отметим, однако, что на возможную коррупционную составляющую при выборе участка сысертчане указывали ещё в 2023 году — поскольку выбранный участок принадлежит в конечном счёте тем же лицам, которые намерены реализовать проект мусорного полигона: структурам, связанным с крупными бизнесменами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. И в случае реализации проекта структуры Бикова и Боброва получили бы как субсидию на строительство объекта для обращения с ТКО по концессионному соглашению из федерального бюджета, так и деньги за выкуп участка в госсобственность Свердловской области из бюджета областного (МинЖКХ подтверждало это в ответе на запрос Вечерних ведомостей).

Впрочем, вопрос с местом размещения нового мусорного полигона для Екатеринбурга остаётся открытым — существующий полигон «Северный» переполнен, и ему срочно нужно искать замену.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
28 июня 2025
Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
22 июня 2025
Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
22 июня 2025
Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
23 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Бывший мэр Арамили и экс-кандидат в мэры Кургана возглавил «центр Сталина» в Екатеринбурге

Правда, месторасположение этого центра пока неизвестно
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:29 В Краснотурьинске ищут 77-летнего мужчину с потерей памяти
17:21 В Невьянске суд восстановил на работе слесаря, уволенного по заявлению жены
16:58 В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей
16:17 В Екатеринбурге при пожаре в садовом доме погиб человек
15:04 Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
14:20 В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек: они выйдут на маршруты с 1 августа
13:19 Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
12:34 В Екатеринбурге с 30 июня меняются схемы движения автобусов № 6, 25 и 49
11:33 В Свердловской области зафиксирован один природный пожар площадью 10 гектаров
11:05 Екатеринбуржец лишился 6,6 миллиона рублей после знакомства на сайте и «помощи адвоката» из Великобритании
21:27 В столкновении четырёх машин в Екатеринбурге пострадал человек
21:15 Крупнейший ТРЦ России внезапно решили закрыть на неопределённый срок
20:45 За выбитые зубы прокуратура Туринского района взыскала с подростка компенсацию
20:15 В Артёмовском районе нетрезвый водитель устроил погоню с последующей аварией
19:32 В Верхней Пышме экс-начальница почты «разыграла» 478 билетов ради плана и премии
19:15 Три человека погибли за один день в пожарах на территории Свердловской области
17:43 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
17:29 В свердловской деревне отец решил прокатить сына на мотоцикле и погиб
16:54 Как подготовить ребёнка к летнему лагерю
16:08 Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО
15:36 Из-за ремонта на Свелореченской в Екатеринбурге поменяются пять автобусных маршрутов
15:03 В Екатеринбурге вынесли приговор прописавшей в своей квартире девятерых иностранцев хозяйке
14:37 До осени закроют движение по улице Военного флота в Екатеринбурге
14:25 Погубившей месячную дочь матери в Камышловском районе предъявили обвинение
13:32 В МЧС рассказали о проверке дворовых проездов ЖК на улице Щорса в Екатеринбурге
13:02 Двух новоуральцев осудили за нелестные комментарии в интернете в сторону полиции
Все новости Свердловской области
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Все новости России и мира
18:29 В Краснотурьинске ищут 77-летнего мужчину с потерей памяти
17:21 В Невьянске суд восстановил на работе слесаря, уволенного по заявлению жены
16:58 В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей
16:17 В Екатеринбурге при пожаре в садовом доме погиб человек
15:04 Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
14:20 В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек: они выйдут на маршруты с 1 августа
13:19 Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
12:34 В Екатеринбурге с 30 июня меняются схемы движения автобусов № 6, 25 и 49
11:33 В Свердловской области зафиксирован один природный пожар площадью 10 гектаров
11:05 Екатеринбуржец лишился 6,6 миллиона рублей после знакомства на сайте и «помощи адвоката» из Великобритании
21:27 В столкновении четырёх машин в Екатеринбурге пострадал человек
21:15 Крупнейший ТРЦ России внезапно решили закрыть на неопределённый срок
20:45 За выбитые зубы прокуратура Туринского района взыскала с подростка компенсацию
20:15 В Артёмовском районе нетрезвый водитель устроил погоню с последующей аварией
19:32 В Верхней Пышме экс-начальница почты «разыграла» 478 билетов ради плана и премии
19:15 Три человека погибли за один день в пожарах на территории Свердловской области
17:43 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
17:29 В свердловской деревне отец решил прокатить сына на мотоцикле и погиб
16:54 Как подготовить ребёнка к летнему лагерю
16:08 Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО
15:36 Из-за ремонта на Свелореченской в Екатеринбурге поменяются пять автобусных маршрутов
15:03 В Екатеринбурге вынесли приговор прописавшей в своей квартире девятерых иностранцев хозяйке
14:37 До осени закроют движение по улице Военного флота в Екатеринбурге
14:25 Погубившей месячную дочь матери в Камышловском районе предъявили обвинение
13:32 В МЧС рассказали о проверке дворовых проездов ЖК на улице Щорса в Екатеринбурге
13:02 Двух новоуральцев осудили за нелестные комментарии в интернете в сторону полиции
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK