В бюджете Свердловской области предусмотрели деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Строительство новой ветки в екатеринбургском метрополитене стало реальнее. Власти Свердловской области учли в региональном бюджете расходы на вторую линию метрополитена.
Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов в эфире Е1.ru. По его словам, первые два-три года потребуются на проектирование второй ветки, и, возможно, третьей. В перспективе строительство линий до ЖБИ и Академического района.
Напомним, ещё в феврале 2025 года предыдущий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намекнул на возможные работы по строительству второй ветки екатеринбургского метрополитена, рассказав о сотрудничестве с белорусскими метростроителям. Затем в мае глава Екатеринбурга Алексей Орлов в составе делегации встречался с главным инженером метрополитена Чунцина в Китае.
До этого в октябре 2024 городские власти забронировали землю под планируемые станции метро, чтобы её не могли занять застройщики.
До этого в октябре 2024 городские власти забронировали землю под планируемые станции метро, чтобы её не могли занять застройщики.
